Virtus Entella, Boscaglia: "B meritata. Noi in testa fin dall'inizio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Roberto Boscaglia, condottiero della Virtus Entella, neopromossa in Serie B, è stato ospite di C Siamo, la trasmissione in onda su RaiSport ed ha commentato la vittoria all'89' contro la Carrarese che ha permesso ai liguri di sorpassare il Piacenza - che stava perdendo a Siena - e quindi di conquistare la cadetteria: "È arrivata per caso ma noi siamo stati avanti a tutti quanti dalla prima partita. Loro ci hanno sorpassato solo nello scontro diretto, ma noi ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato a Piacenza. Noi eravamo convinti che potesse succedere: la verità è questa. La squadra ha fatto una grandissima partita, sapendo che il Piacenza aveva un incontro molto difficile col Siena, una squadra forte che si giocava una posizione importante di classifica in prospettiva playoff, oltre che era stata la vittima del Piacenza l'anno scorso e non era riuscita ad andare in B. Sapevamo che questo poteva portare qualche problema al Piacenza. Ma noi dovevamo vincere e abbiamo vinto con grande merito anche se il gol vittoria è arrivato all'89'. Cosa rispondo alle polemiche giunte da Piacenza? Che la nostra è una vittoria straordinaria e strameritata, fin dalla prima partita siamo stati primi in classifica. Abbiamo giocato 39 partite in 164 giorni, significa una partita ogni 4 giorni per quello che abbiamo subito questa estate e nonostante questo abbiamo fatto un campionato strepitoso. Tutto il resto sono chiacchiere che volano nel vento. Noi meritiamo di andare in B. Mancosu era in fuorigioco? Lo speravo, visto quanti torti abbiamo subito quest'anno. Poi l'ho rivisto ed invece purtroppo era regolare. Avrei goduto di più se fosse stato in fuorigioco".

Il tecnico aveva già conquistato negli anni passati la Serie B sulla panchina del Trapani: "Differenze con la promozione del Trapani? Quello era un gruppo che era nato insieme in Serie D e ha raggiunto la B, anno dopo anno, in una escalation incredibile. Questo è un gruppo nuovo e io - col mio staff - sono arrivato quest'anno dopo una retrocessione. C'era da lavorare psicologicamente. E in più sapete ciò che è accaduto questa estate. Abbiamo ritardato il nostro ingresso in campo di due mesi ed èstato molto faticoso. Ma ho avuto la fortuna di allenare dei ragazzi straordinari. I più grandi hanno preso per mano i più giovani e li hanno gestiti bene. Io e il mio staff abbiamo fatto il nostro".

In chiusura una battuta sulle possibilità che Boscaglia resti sulla panchina biancazzurra anche in Serie B: "Parleremo con la società in questi giorni. In linea di massima abbiamo già parlato e non dovrebbero esserci problemi".