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Virtus Entella, Caturano: "Grande secondo tempo, contento per i gol"

19.11.2018 22:34 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 924 volte
© foto di Giuseppe Scialla

Salvatore Caturano, attaccante della Virtus Entella, protagonista nel successo sull'Alessandria con la sua doppietta, a fine gara è intervenuto così in mixed zone: "Abbiamo sofferto un po' nel primo tempo con le loro ripartenze, ma siamo stati altrettanto bravi noi a giocare una grande ripresa e a far nostra la partita. Sono molto contento, al di là dei gol, della prestazione fatta. Non smetterò mai di ringraziare lo staff, non era facile arrivare in questa piazza da infortunato. Il gruppo, lo staff e la società mi hanno accolto però benissimo e ne sono molto felice. Per vincere i campionati devi saper soffrire e restare sempre concentrato in ogni gara come in allenamento. I presupposti per far bene ci sono tutti, questo gruppo ha grande attaccamento alla maglia e siamo tutti molto uniti. Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così".

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