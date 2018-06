Virtus Entella, corsa a tre per la panchina: Tedino, Foscarini, Tesser

La Virtus Entella nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere le riserve sul nuovo tecnico con tre nomi che al momento sono più o meno sulla stessa linea: Bruno Tedino, ex Palermo, Claudio Foscarini, che potrebbe lasciare l'Avellino, e Attilio Tesser, ex Cremonese. Tutti profili esperti e dal buon curriculum adatti a un campionato di vertice come quello che l'Entella vuole fare nella prossima stagione. Lo scrive Il Secolo XIX spiegando che in questa settimana il club avrà colloqui con tutti e tre gli allenatori per poi prendere una decisione e iniziare a programmare anche la squadra della prossima stagione.