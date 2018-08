Virtus Entella, Currarino: "Sarà emozionante giocare a Marassi"

Fonte: TuttoSalernitana.com

In sala stampa dello stadio Comunale di Chiavari è intervenuto il centrocampista ligure Michele Currarino, autore del primo gol contro la Salernitana: "Mi sono riscattato e sono contento, grande prestazione di tutti. Lavoro ogni giorno al 100% per migliorare e farmi trovare sempre pronto. Sarà emozionante giocare al Marassi. Aspettiamo il verdetto sul ripescaggio, nel frattempo pensiamo solo ad allenarci. Siamo partiti in maniera aggressiva e siamo stati bravi a sfruttare i loro errori e a non soffrire nella ripresa".