Virtus Entella, da lunedì Cassano si allenerà col club

Klopp: "Sconfitta di Napoli modo migliore per preparare sfida al City"

Brighton, rinnovo quinquennale per Dunk e Duffy

Bayern Monaco, Kovac risponde a James: "Giocatore importante per noi"

Atletico Madrid, ag. Gelson Martins: "Nessun caso, non vuole partire"

Tolosa-Nizza 1-1, Dossevi risponde a Srarfi. Balotelli non convocato

Eredivisie, bene l'Utrecht: successo per 2-1 col NAC Breda

Bojan Krkic ricorda Barcellona: "Troppe pressioni, non ero pronto"

Scholes difende Mourinho: "Non lo caccerei dal Manchester United"

Arsenal, è fatta per Miguel Almiron. Il paraguaiano piaceva all'Inter

Mourinho-Man United, per il Mirror esonero a prescindere: "The end"

Domani Liverpool-Man City, The Guardian: "Il meglio che c'è"

Real Madrid, As titola: "Vitamina Bale"

Francia 19, l'Olanda ipoteca la finale play off. Pari in Belgio-Svizzera

United, smentito l'esonero per Mou: "Ha ancora la nostra fiducia"

Girona-Eibar 2-3, la doppietta di Stuani non basta: colpaccio basco

DIRETTA PREMIER - Everton in vantaggio!

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

