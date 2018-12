Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

È stato decisivo in occasione dell'impresa della Virtus Entella al Ferraris contro il Genoa. Autore di una doppietta in Coppa Italia, il centrocampista Simone Icardi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della società, in cui ha espresso tutta la sua contentezza riguardo al momento, anche se preferisce mantenere un certo equilibrio, sia dal punto di vista personale sia da quello collettivo:"Una serata magica, che sinceramente non avevo mai sognato. E anche se l'avessi sognata, mi sarei svegliato e avrei affermato che sarebbe stato irrealizzabile una cosa del genere. Però ce l'abbiamo fatta tutti quanti insieme. È stata una cosa collettiva e siamo tutti contentissimi. Qui a Chiavari mi sono calato bene nell'ambiente, anche grazie a società e staff. Il campionato è complicato, dobbiamo dare tutti tanto perché abbiamo molti impegni ravvicinati e dunque dobbiamo farci trovare pronti. Perché abbiamo come obiettivo quello di vincere il torneo."

Sulla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma afferma: "Approdare all'Olimpico è qualcosa di bello. L'ho sempre visto dagli spalti da quando avevo un anno. Quando sarò lì dentro proverò un'emozione pazzesca. Sinceramente non l'ho ancora metabolizzato".