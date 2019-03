Virtus Entella, Iocolano: "Che ricordi, emozionante sfidare l'Alessandria"

© foto di Federico Gaetano

Simone Iocolano, trequartista della Virtus Entella, ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto al Moccagatta di Alessandria. Un ritorno per l’ex di turno, che ha vestito nel 2016 la casacca grigia. "C'era qualcosa di emozionante per i ricordi che ho in questo campo, sia belli che brutti - ha dichiarato il giocatore ai microfoni di Entellatube -. Bisognava cercare di portare a casa i tre punti ma sono arrivati, però ho visto una buona Alessandria in forma che ci ha messo anche ogni tanto in difficoltà. Noi abbiamo saputo ribattere colpo su colpo e rischiato di andare in vantaggio. E’ un punto importante per il proseguimento del campionato". In vista dell’ultima fase finale. "Sono tutte partite fondamentali per noi perché le abbiamo una dietro l'altra. Ma com'era importante pensare all'Alessandria, ora dobbiamo guardare a Vercelli. Sarà una finale come da qui fino al termine del campionato".