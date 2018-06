Virtus Entella, occhi sul fantasista Gagliardi della Sanremese

Dopo Filippo Scalzi, finito nel mirino del Livorno, un altro gioiello della Sanremese sarebbe entrato nelle mire di un club di categoria superiore. Si tratta di Giorgio Gagliardi, trequartista classe '94 autore di sette reti in 33 presenze in Serie D, su cui ha messo gli occhi la Virtus Entella neo retrocessa in Serie C. Lo rivela Rivierasport.it.