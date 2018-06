Virtus Entella, pressing su Tedino per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Virtus Entella per provare a risalire immediatamente in Serie B vuole puntare su un tecnico d'esperienza come Bruno Tedino reduce dall'esonero con il Palermo ed è in pressing sull'ex Pordenone per portarlo in Liguria. Il problema principale, scrive La Gazzetta dello Sport, è convincerlo a scendere di categoria visto che Tedino vorrebbe avere una nuova chance in Serie B nella prossima stagione.