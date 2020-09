Virtus Entella, sirene dalla C per Magrassi: ci sono ben cinque club sull'attaccante

Futuro nuovamente in Serie C per Andrea Magrassi. Secondo quanto raccolto fa TuttoC.com, infatti sul giocatore ex Virtus Verona, si sono posati gli occhi di diversi club di terza serie tra cui Casertana, Pro Vercelli, Lucchese e Cesena. In più, sempre vivo l'interesse della Turris, che potrebbe sorprendere tutti con un'offerta a breve. Nella scorsa stagione per lui 30 presenze con 8 goal e 2 assist.