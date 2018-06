Virtus Entella, suggestione Tedino per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Virtus Entella nei prossimi giorni si terrà un vertice societario per studiare le strategie per tornare immediatamente in Serie B. Fra i vari argomenti ci sarà anche quello relativo all'allenatore, con Gennaro Volpe che tornerà nelle giovanili. Uno dei primi nomi emersi, come rivelato da Gazzamercato.it, è quello di Bruno Tedino reduce dall'avventura al Palermo.