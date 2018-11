Virtus Francavilla, anche Calabro in lizza per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore di riflessione in casa Virtus Francavilla, sembra ormai definitivamente ai titoli di coda l'avventura di Nunzio Zavettieri. Tra i vari profili che la dirigenza sta analizzando c'è anche quello di Antonio Calabro, per cui si tratterebbe di un ritorno. Resta comunque in piedi l'idea Bruno Trocini. Lo riporta TuttoC.com.