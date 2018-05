Virtus Francavilla, D'Agostino: "Mancati presupposti per andare avanti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Gaetano D'Agostino, dopo aver raggiunto i playoff con la Virtus Francavilla, ripartirà da un'altra piazza. Quest'oggi, infatti, l'annuncio del mancato rinnovo tra le parti, con TuttoC.com che ha intervistato in esclusiva il giovane tecnico per capirne di più: "Il rinnovo non c'è stato perché non c'erano i presupposti per andare avanti. Una decisione presa da ambo le parti: non si è interrotto il rapporto di stima e amicizia con la società che, anzi, adesso è anche aumentato".

Un giudizio sulla stagione.

"Il campionato è stato bello, tosto e duro: un'esperienza bellissima e importante per la mia crescita, ho potuto mettere a disposizione le mie idee, valorizzando tantissimi giocatori in una società seria con un presidente serio. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, ottenendo anche qualcosa in più. Son contento perché col mio staff abbiamo valorizzato tanti ragazzi, dando la possibilità a Saraniti di andare a Lecce e mettendo in mostra calciatori come Prestia, Maccarrone, Agostinone e Partipilo, alcuni dei quali avevano bisogno di riscattarsi".

Il tuo nome è stato accostato a diversi club.

"I rumors delle squadre fanno piacere perché significa che hai svolto un lavoro importante".

Ti aspettavi di arrivare ai playoff?

"Visti gli ottimi risultati nel girone d'andata sarebbe stato un peccato non disputarli. Non mi aspettavo a gennaio la perdita di Saraniti ma l'ho accettata per dare la possibilità a un calciatore di 31 anni di andare in una piazza importante per giocarsi al meglio la sua ultima occasione. Col suo addio abbiam dovuto cambiare molto, adattandoci a un nuovo sistema di gioco con 7-8 innesti. Nel girone di ritorno abbiam collezionato numerosi pareggi che hanno fatto storcere il naso a qualcuno ma che poi si sono rivelati decisivi per approdare ai playoff, anche grazie a un bel rush finale. Poi siamo riusciti a vincere a Monopoli e ce la siamo giocata con la Juve Stabia nella gara più bella di tutto il girone C: siamo usciti tra gli applausi degli avversari, la cosa ci ha reso orgogliosi".

Ti ha stupito il primo turno nazionale dei playoff di ieri?

"Credo che Alessandria, Reggiana, Sambenedettese e Cosenza sono tutte accreditate per arrivare alle final four. Per la Juve Stabia non sarà facile andare a Reggio a vincere e per tutte c'è ancora il match di ritorno".

Chi salirà in Serie B?

"Per me l'Alessandria è la squadra da battere ma potrebbero esserci delle sorprese".