Virtus Francavilla, Delvino: "Sarebbe bello tornare in campo. Ma la vedo impossibile"

Attraverso il sito tuttocalciopuglia.com, è intervenuto il difensore della Virtus Francavilla Fabio Delvino: "Mi sto tenendo in forma per quanto possibile, anche se allenarsi con il gruppo è totalmente diverso. La mattina mi sveglio relativamente presto, per cercare di condurre una giornata sana. Al mattino studio (è iscritto a Scienze Motorie, ndr), poi dopo pranzo vado nel mio cortile e corro un po'. Fortunatamente ho anche qualche attrezzo con il quale posso fare qualche esercizio di forza, giusto per non perdere tono muscolare. Ovviamente non manca qualche esercizio con il pallone".

Andando poi a parlare della ripresa: "La speranza è sempre l'ultima a morire. Onestamente ci spero, perché tornare in campo vorrebbe dire anche tornare alla normalità. Anche se, oggettivamente, credo che non si possa tornare a giocare. Il protocollo che hanno pensato per la Serie A è molto rigoroso e soprattutto dispendioso. Dubito che in Serie C tutte le squadre possano avere le risorse economiche per poterlo attuare".

Nota poi al suo personale futuro: "Adesso ho un altro anno di contratto con la Virtus Francavilla, perciò penso solo a questo. Generalmente nel calcio, specialmente in queste categorie, se ne sentono di tutti i colori... Sapere di essere in una società serie ad ambiziosa come la Virtus Francavilla, mi fa sentire importante e soprattutto un privilegiato nel settore. Ripeto, per adesso penso soltanto al mio futuro in biancazzurro; poi per il resto c'è il mio procuratore, con il quale valutiamo sempre tutte le opportunità di volta in volta".