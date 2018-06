Virtus Francavilla, Donatiello: "Playoff sono la nostra Champions League"

A margine della serata di presentazione degli sponsor per la prossima stagione, il vicepresidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello ha ricordato le ultime due annate culminate con la partecipazione della formazione pugliese agli spareggi promozione: "Veniamo dai campi in polvere - riporta La Gazzetta dello Sport - e abbiamo fatto i playoff per due volte di fila in Serie C. Questa è la nostra Champions League".