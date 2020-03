Virtus Francavilla, Fernandez: "Faccio fatica a pensare a una data in cui tornare in campo"

Il direttore sportivo della Virtus Francavilla Mariano Fernandez dalle colonne di Tuttoc.com ha parlato della situazione che sta vivendo la Serie C in questo momento di emergenza causato dal Coronavirus: “Cerchiamo di vivere la situazione nel miglior modo possibile. Chiaro che si tratta di una situazione inaspettata, molto difficile per tutti. Proviamo a continuare a fare quello che ci chiede il Governo, nella speranza che presto le cose inizino a migliorare e al più presto tornare alla normalità. Quanto agli stipendi noi abbiamo rispettato gli impegni, pagato con regolarità, ma è chiaro che questa situazione sia difficile per i club di Serie C. Speriamo quindi che Lega Pro e Governo possano agevolare le società di C, perché per noi gli introiti provengono da incassi allo stadio e sponsor. Quando è tutto fermo ovviamente vengono meno e in tanti faranno fatica anche in futuro e confidiamo quindi in un accordo che possa evitare problemi. - continua Fernandez – Ripartenza? Faccio fatica in questo momento a immaginare una data, muore ancora tanta gente e i contagi ci sono ancora anche se i numeri in parte sembrano in calo. Speriamo che con il sacrificio di tutti si possa uscire da questa emergenza e tornare alla normalità”.