© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Nel recupero della settima giornata la Virtus Francavilla ottiene un buon pareggio contro la Viterbese. Risultato che non soddisfa però il direttore sportivo dei biancazzurri Mariano Fernandez, contrariato per un gol annullato a Partipilo. "Sarao, in posizione irregolare, ha spizzato il pallone con la testa: questa è stata la giustificazione del guardalinee. Ma Sarao era marcato da due difensori sul primo palo e non tocca mai il pallone, venendo completamente scavalcato da questa. E in più Partipilo era in gioco. Ma come si fa? Viene da pensare male, viene da credere che siano talmente scarsi da vedere una cosa del genere. E' stato un episodio determinante, anche perché sbloccare in quel momento la gara sarebbe stato importante. Calciatori ed allenatori quando sbagliano vengono puniti, un orrore del genere non può passare inosservato", ha detto attraverso le colonne di TuttoCalcioPuglia.com.