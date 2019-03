Virtus Francavilla, Folorunsho: "Testa al Potenza, non ai playoff"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Tra i protagonisti dell'ottima stagione della Virtus Francavilla, c'è sicuramente un giocatore che sta crescendo in maniera esponenziale, di pari passo con la stagione della squadra biancazzurra. Parliamo del centrocampista Michael Folorunsho, un giocatore capace di fare la differenza a suon di reti e non solo. TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il classe '98:

Domenica a Monopoli partita tiratissima pareggiata in extremis con un tuo gol.

"Sì, è stata una partita molto bella, con di fronte un avversario molto tosto, seppur non nel miglior momento della sua stagione. La gara sembrava essersi messa in discesa per noi con l'espulsione di Zampa. Loro però sono stati molto bravi a sbloccare il risultato, ma altrettanto noi a crederci fino all'ultimo. Un pareggio che accettiamo di buon grado perché stiamo facendo una grande stagione".

Tra l'altro settimo gol in campionato per te, non avevi mai segnato così tanto.

"Per me è una stagione particolarmente positiva. Ma guardo sempre prima la prestazione della squadra e poi valutare quella che è la mia gara e la mia stagione. Per adesso sono ovviamente contento, ma voglio e posso fare ancora di più di così per dare il mio contribuito alla squadra".

Un campionato di costante crescita per te, non solo per le reti ma anche per le prestazioni. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?

"Ho già un campionato alle spalle, ho più esperienza anche a livello caratteriale. L'impatto dalla Primavera ad un campionato professionistico non è semplice, ti ritrovi gente esperta nello spogliatoio e all'inizio per me è stata un po' dura. Ma col passare del tempo ho capito come fare le cose. Mi sono servite anche alcune giuste punizioni e adesso quest'anno ho cominciato sapendo già cosa mi aspettava. E' stato tutto più facile sia a livello caratteriale e lavorando per fare bene".

Virtus sesta ma tante squadre in pochi punti, la lotta playoff è serrata.

"Per ora ai playoff non ci pensiamo. Abbiamo sei finali da qui alla fine, dobbiamo dimostrare di gara in gara quello che siamo e dare tutto quello che abbiamo. Pensiamo alla prossima partita e basta, a fine campionato tireremo le somme".

Prossimo avversario il Potenza in casa, l'occasione per vendicare la sconfitta dell'andata.

"Il Potenza è un'ottima squadra, mi ha impressionato anche all'andata. Noi però siamo consapevoli dei nostri mezzi, non dobbiamo avere paura di nessuno. Giochiamo in casa nostra e sapremo metterli in difficoltà come abbiamo fatto con tutte. Poi il risultato lo deciderà il campo".

Un campionato particolare, iniziato in ritardo, poi l'esclusione del Matera. Non il massimo sia per chi segue che per chi vive il calcio dall'interno, come voi giocatori.

"Fa sempre dispiacere vedere realtà importanti come Matera ed altre dover affrontare questi problemi che nel calcio italiano non vorremmo mai vedere. Mi ritengo fortunato a trovarmi in una piazza come Francavilla, con un presidente fantastico e una società che non ti fa mai mancare nulla. Puoi lavorare al 100% pensando solo al calcio giocato".

Anche se ancora non ci sono conferme, dovessero arrivare ai playoff, si parla di un possibile ritorno al "Giovanni Paolo II" di Francavilla, dopo due anni al "Fanuzzi" di Brindisi.

"Sarebbe un grande regalo per tutti. Per i tifosi, per la società che si sta impegnando tantissimo in questo senso, per noi che di fatto giochiamo sempre in trasferta. Sarebbe meraviglioso perché sicuramente i tifosi verrebbero in numero molto maggiore a vederci e per noi sarebbe senza dubbio una grandissima spinta in più".

C'è qualche giocatore al quale ti ispiri e del quale vorresti seguire le orme?

"Non c'è un giocatore in particolare. Io vedo tante partite, sicuramente mi piacciono quei calciatori con grande personalità, come ad esempio Ibrahimovic, ma nessuno in particolare".

Non parliamo di obiettivi a lungo termine, ma invece a breve termine gli obiettivi di Folorunsho e della Virtus Francavilla quali sono?

"Siamo partiti con l'obiettivo salvezza ad inizio stagione e l'abbiamo raggiunta. Ora secondo me non dobbiamo porci un traguardo specifico ma solo pensare a fare bene, con la giusta cattiveria come stiamo facendo per ora. Se dai tutto, poi gli obiettivi arrivano da sé. A livello personale voglio continuare a fare bene fino a fine anno per la Virtus Francavilla".