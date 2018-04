Virtus Francavilla, in arrivo il rinnovo per Albertini

Dopo essere stato vicino al Trapani nella sessione di mercato di gennaio, il destino di Alessandro Albertini sembra invece sarà ancora legato alla Virtus Francavilla. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com infatti, per il centrocampista classe '94 è infatti in arrivo un rinnovo di contratto biennale. Il club pugliese quindi pone un pilastro per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione.