Virtus Francavilla, Magrì: "Il futuro della C è nel semiprofessionismo e nella formazione"

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per raccontare la storia del club pugliese. Immancabile, però, la domanda sul futuro del campionato di Serie C: “Io credo che la serie C si deve dare una mission. I club professionistici sono troppi, dobbiamo andare verso il semiprofessionismo perché abbiamo stessi costi della A e B ma con entrate decisamente minori. Bisogna andare verso l’apprendistato per i giovani calciatori fino a 25 anni, quindi sgravio contributivo e darci appunto tutti insieme la missione di valorizzare i giovani, altrimenti la serie C non ha senso di esistere. Questo deve essere il campionato della formazione dei giovani e proprio per questa funzione ci dobbiamo far riconoscere qualcosa a livello di sistema e quindi Federazione. In questo modo potremmo contenere i costi e al tempo stesso offrire un campionato interessante che permette a 60 squadre di mettere in gioco 60 comuni d’Italia. Noi con il nostro lavoro svolgiamo anche un ruolo sociale che ha una sua importanza non marginale”.