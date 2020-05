Virtus Francavilla, Magrì: "Soddisfatto dell'assemblea. Emersi i valori della democrazia"

vedi letture

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’assemblea di Lega Pro svoltasi ieri dalle colonne del Corriere dello Sport nella sua edizione dedicata alla Puglia: “Sono soddisfatto dei risultati ottenuti in assemblea, in cui finalmente sono venuti fuori i valori della democrazia. C’è stata una grande compattezza su quasi tutto, ma soprattutto sulla sospensione del campionato: quasi la totalità dei club, ben cinquantadue su sessanta, si è mostrata favorevole, soltanto una contraria. Credo che il Consiglio Federale non possa che prendere atto di questa nostra posizione. Noi, come Virtus Francavilla, ci siamo mostrati favorevoli al blocco delle retrocessioni e a dare il via libera alla promozione delle prime dei tre gironi, ma anche d’accordo sul blocco dei ripescaggi, in quanto si creerebbe un sovrannumero non indifferente".