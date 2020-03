Virtus Francavilla, Magrì: "Urgono riforme straordinarie per salvaguardare la Serie C"

La Virtus Francavilla scende in campo contro il Coronavirus, e lo fa con una raccolta fondi atta ad acquistare attrezzature mediche per l’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Di questo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, ne ha parlato il presidente biancazzurro Antonio Magrì: "L’iniziativa è partita da Poluzzi, abbiamo sposato subito questo progetto aiutandolo ad aprire un conto corrente. È stato un gesto apprezzabile e bellissimo da parte sua, spero che tutti possano contribuire con una piccola donazione".

Si va poi al calcio: "Credo sia arrivato il momento di attuare riforme straordinarie per quanto riguarda la Serie C. Servono collaborazione e sacrifici da tutte le parti, bisogna lavorare per mantenere in piedi il sistema calcio. Mi auguro che si possa venire incontro alle società che in questo momento non hanno dei ricavi. A essere ottimisti potremmo tornare a giocare a maggio".