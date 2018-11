Virtus Francavilla, Partipilo esulta: "Vittoria di gruppo"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Anthony Partipilo, attaccante della Virtus Francavilla, ha commentato il ritorno alla vittoria della sua squadra contro il Siracusa. Una settimana in cui il club pugliese arrivava da un cambio di allenatore e il giocatore non si trovava nelle migliori condizioni fisiche. “Ho fatto differenziato fino a due giorni fa, sono stato in dubbio fino alla fine per rientrare ma ora sto bene. Il mister è arrivato l’altro giorno e non poteva fare rivoluzioni in così poco tempo: doveva essere la vittoria di gruppo, che ci poteva servire per una svolta a questo campionato. Il campo non eccezionale? Nella prima occasione che ho avuto, ho cercato una zolla ideale per calciare, ma non l’ho trovata… Diciamo che per le caratteristiche che ho, faccio fatica su questo tipo di campi. Ma non è un alibi: devo cercare di giocare bene in ogni tipo di superficie…”.