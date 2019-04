Virtus Francavilla, quando cambiare in corsa diventa determinante

© foto di Giuseppe Scialla

La Virtus Francavilla ha cambiato marcia. Lo ha fatto con l’avvento di Bruno Trocini in panchina e con un mercato di riparazione che ha premiato sul campo l’operato del direttore sportivo Mariano Fernandez. Dei calciatori arrivati, quasi tutti hanno avuto un impatto devastante: Tiritiello ha preso per mano il pacchetto arretrato, mentre Gigliotti e Zenuni hanno dato caratteristiche differenti in un centrocampo quasi totalmente rinnovato a gennaio.

In particolare è quest’ultimo il calciatore che ha cambiato il volto dei biancazzurri. Nato come mezzala, Trocini lo ha schierato sia trequartista che come esterno. Poi la genialata del tecnico di spostarlo in cabina di regia. Un ruolo nel quale si sta adattando, lui cresciuto nelle giovanili del Torino e che prova ad apprendere dai movimenti di Miralem Pjanic, perno centrale della Juventus. Sulle corsie esterne, bene Nunzella, autore anche di un gol tanto bello quanto pesante a Siracusa. Trocini ha provato anche un attaccante come Puntoriere a tutta fascia nel 3-5-2: tutt’altro che un pesce fuor d’acqua.

Il risultato finale? La Virtus subito dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato ha raccolto sedici punti (quattro vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte). Sedici dei quarantasei complessivi, ma soprattutto grandi prestazioni e successi non da poco contro Catanzaro e Trapani. Quando cambiare in corsa diventa sinonimo di… affare.