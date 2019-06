© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il prossimo nome nella lista dei giocatori da confermare per la Virtus Francavilla è quello di Emanuele Nordi. Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, il club biancazzurro nei prossimo giorni proporrà al giocatore un prolungamento del contratto. Per Nordi comunque non mancano gli estimatori, tra i quali la Reggina.