© foto di Giuseppe Scialla

In vista della sfida di domani contro il Catania, il tecnico della Virtus Francavilla Bruno Trocini ha analizzato il momento della sua squadra, in corsa per i playoff: “Di fronte domani troveremo una squadra che organico alla mano non sarebbe seconda a nessuno, ne siamo consapevoli - riporta TuttoC.com -. Il gruppo ha entusiasmo ma deve mantenere i piedi per terra. La consapevolezza di avere delle qualità non dobbiamo assolutamente smarrirla, ma raffrorzarla a suon di prestazioni. Dovremo essere cattivi, spietati. Ma mai pensare di avere le stesse armi dei nostri avversari. Cason? A parte lui, tutti sono abili ed a disposizione".