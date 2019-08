Virtus Francavilla, Trocini: "Manca ancora qualcosa in attacco"

Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare della nuova stagione della società biancoblù e per quanto riguarda il mercato: "In attacco si farà qualcosa. Anche numericamente siamo pochini, con la partenza di Partipilo bisognerà intervenire. Ci manca ancora qualcosina, però stiamo cercando di costruire ancora una volta un gruppo competitivo, dando come sempre priorità alla valorizzazione dei giovani con degli elementi esperti".