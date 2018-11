Virtus Francavilla, Zavettieri al capolinea: si pensa a Trocini

© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Sta per costare cara la sconfitta per 5-0 in casa della Vibonese al tecnico della Virtus Francavilla, Nunzio Zavettieri. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la società pugliese ha scelto di sollevare dall’incarico l’allenatore, con l’ex Rende Bruno Trocini tra i papabili sostituti. Il 5-0 di Vibo è stato accolto male dalla società, con il presidente Macrì in lacrime. Il bottino di questo inizio campionato parla di 9 punti in nove giornate, troppo poco per la società biancoazzurra.