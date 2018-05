Virtus Vecomp Verona, Corradini svela: "Volevamo Barrow dell'Atalanta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Corradini, dirigente dell'area tecnica della Virtus Vecomp Verona, dalle colonne de L'Arena ha raccontato alcuni retroscena del passato calciomercato, spiegando anche cosa attenderci dai veneti neopromossi nella prossima stagione di C: "Volevamo Danzi del Verona e Barrow dell'Atalanta ma le due società hanno declinato le nostre richieste. Per la nuova stagione valuteremo Momentè, un ragazzo d'oro che non ha potuto firmare per problemi di tempistiche. Ci servono 5-6 giocatori di categoria in tutti i ruoli. Confermeremo parte del gruppo valido che ha vinto il campionato: tra di loro vogliam tenere Rossi in difesa e Grbac in attacco".