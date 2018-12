Diego Campedelli, direttore generale della Virtusvecomp Verona, è intervenuto all'indomani della sconfitta casalinga patita ad opera della Samb in merito alla direzione arbitrale: "Ho visto nel secondo tempo cose di cui sono ancora allibito. Poi arrivo negli spogliatoi e mi dicono che a fine primo tempo un dirigente dell'altra squadra è entrato nello spogliatoio dell'arbitro e nella ripresa si è visto purtroppo qualcosa di incredibile, per non dire altro. Da un rigore per noi, mi ammonisce per la seconda volta Grbac, che non può essere simulazione perché è stato travolto. Ma l'arbitro aveva già il cartellino in mano prima di cadere. La linea è stata tutta uguale nella ripresa. Fin lì la partita è stata equilibrata, ma non ho nulla contro la Sambenedettese. Il nostro allenatore è stato cacciato perché ha messo un piede in campo per dare indicazioni dopo l'espulsione. L'espulsione di Casarotto ci stava, ma qualche cartellino andava dato anche a loro. Faccio fatica a parlare di calcio. E' stata una lotta impari".