Virtus Verona, Campedelli: "Convinti della riammissione in Serie C"

© foto di Flavio Mazzoleni

Diego Campedelli, dg della Virtus Verona, ha fatto il punto sul momento del club veneto in attesa della riammissione in Lega Pro attraverso i microfoni di TuttoC.com: "Attendiamo l'ufficialità del comunicato. Ne siam convinti ma la certezza può darcela solo la FIGC. E' stato brutto sperare nelle disgrazie altrui però sentivamo di meritarci di giocare un altro anno in C, per come era andato il campionato scorso, per la regolarità nei pagamenti e per la serietà della società. Vorrei ringraziare il patron Fresco, i collaboratori dell'area tecnica, Matteo Corradini e Davide Consolaro, oltre ad Adriano Zuppini, responsabile del settore giovanile, sempre con noi quando si tratta di scegliere i ragazzi più promettenti. E stiamo cercando un club manager: siamo ai dettagli ma il nome è top secret".

Mercato? "In avanti arriverà Raphael Odogwu che ha conquistato la C con l'Arzignano. Tra coloro che hanno giocato con noi nella passata stagione abbiamo trovato l'accordo con il portiere Sibi Sheikh, i difensori Ciro Sirignano e Jacopo Rossi, i centrocampisti Daniel Onescu e Stefano Casarotto, e, in avanti, anche con Domenico Danti, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti in tutta Italia. Siamo in trattativa per i rinnovi di Luca Lavagnoli, Luca Manarin e Marcus N'Ze e lavoriamo anche per i rinnovi dei prestiti di Matteo Pinton, Nicola Danieli e Alessandro Giacomel, rispettivamente da Hellas, Chievo ed Empoli. Vorremmo provarci anche con Daniele Giorico ma ha un contratto importante e per riaverlo servirebbe una mano del Carpi".