© foto di Flavio Mazzoleni

Intervistato da Tuttoc.com il direttore generale della Virtus Verona Diego Campedelli ha parlato del periodo positivo che sta vivendo il club tenendo però i piedi ben piantati per terra: “L'inizio di stagione è stato difficile sia a causa del calendario sia a causa dei tanti nuovi arrivi. Dovevamo amalgamarci e, nel frattempo, affrontare gran parte delle big del girone. Ora sembra che abbiamo trovato la quadra, sta girando tutto abbastanza bene. Ma non culliamoci né illudiamoci, stiamo cercando di mettere da parte più punti possibili per quando arriveranno i periodi di magra. Non guardiamo i 16 punti che abbiamo ma i 26 che mancano alla salvezza. Il girone è più impegnativo e dobbiamo fare tesoro dell'annata precedente. - continua Campedelli – Bisogna sempre saper sognare, ma guai a perdere di vista i propri obiettivi. Penseremo a eventuali play off solo se raggiungeremo in fretta i 42 punti”.