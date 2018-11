Virtus Verona, Fresco assicura: "A Rimini per fare risultato"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Flavio Mazzoleni

Vigilia di campionato per la Virtus Verona che domani, alle 14:30, affronterà in trasferta il Rimini nella tredicesima giornata del Girone B. L'allenatore e presidente degli scaligeri, Luigi Fresco, ha presentato le insidie del match: "I due risultati utili consecutivi, che sarebbero potute essere due vittorie senza quel finale balordo di Salò, ci hanno regalato maggiore convinzione nei nostri mezzi. Finalmente vedo una squadra meno timorosa. Mantenendo questi presupposti possiamo fare risultato anche a Rimini. Sono molto fiducioso, sarà una partita complicata. Per noi sarebbe molto importante allungare la striscia positiva di risultati, adesso è questo il nostro principale obiettivo da perseguire". Fresco torna sulla partita vinta contro il Teramo: "Intanto era uno scontro diretto e per questo avevamo l'obbligo di fare risultato. Siamo riusciti a tenere la porta inviolata, è questa la base su cui fondare una vittoria in questo campionato. Perché le occasioni finora le avevamo sempre create ma in diverse circostanze ci siamo ritrovati sotto nel risultato, anche di più gol, senza neanche accorgercene. Anche a Rimini sarà importante difenderci con ordine e lucidità per poi andare a colpire". Chiusura dedicata al capitolo formazione: "Abbiamo purtroppo qualche problema di troppo proprio in difesa. Sirignano è ancora fuori dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo allenamento prima del match col Teramo. Maccarone si é fermato ieri per un problema alla schiena, non ho recuperato neanche Lancini mentre Pinton viene con noi. Dietro qualcosa dovremo inventarci di sicuro".