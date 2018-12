Virtus Verona, Fresco: "Contro la Fermana per vendicare l'andata"

© foto di Flavio Mazzoleni

Luigi Fresco, presidente e allenatore della Virtus Verona, in vista del match di domani contro la Fermana, è intervenuto così ai microfoni del sito ufficiale rossoblu: "Ci piacerebbe chiudere questo anno con una vittoria. Sarebbe il giusto suggello ad un anno magico ed indimenticabile per la Virtus Verona dopo la straordinaria cavalcata che ha portato alla promozione in serie C. Intanto bisognerà capire lo stato di salute di coloro che hanno giocato mercoledì. Contro il Gubbio abbiamo speso tanto. Valuteremo attentamente questo aspetto anche se, tranne Lancini e lo squalificato Rossi, gli altri sono tutti abili ed arruolabili".

"Manfrin? Con Rossi squalificato e Sirignano alle prese con la febbre il suo contributo potrebbe tornare utile anche se al momento è a corto di condizione. Archiviata la partita contro la Fermana faremo un'attenta valutazione per capire come muoversi sul mercato. Qualcosa faremo ma non mi sbilancio".

"Dobbiamo migliorare tanto nella gestione complessiva della partita. Nella ripresa mercoledì abbiamo sofferto troppo rischiando così di rovinare lo spettacolare primo tempo. Sono comunque molto contento, adesso però mi piacerebbe vincere domani anche per "vendicare" la sconfitta dell'andata in cui non avevamo fatto male".

"I ragazzi hanno bisogno di staccare la spina, soprattutto a livello mentale. Tutto il gruppo avrà qualche giorno di vacanza, riprenderemo gli allenamenti l'8 ma nel frattempo ognuno avrà la possibilità di allenarsi con programmi personalizzati realizzati dal nostro staff tecnico".