Virtus Verona, Fresco: "Iniziare bene anche per il morale"

Pronta all'esordio in Serie C la Virtus Verona, che domani sarà di scena allo stadio "Recchioni" di Fermo per il confronto con la Fermana. Attraverso i canali ufficiali del club, si è così espresso l'allenatore rossoblù Luigi Fresco:

"Finalmente si parte, l'ultimo periodo non è stato semplice. Adesso però ci siamo, dal canto nostro siamo pronti. La Fermana? Avversario ostico, si tratta già di uno scontro diretto e anche per questo motivo ci teniamo a fare bene. Iniziare col piede giusto aiuta anche il morale. Faremo le ultime valutazioni prima di decidere la formazione che scenderà in campo. Di sicuro avremo cinque defezioni: Alba, Cattivera e Pinton si trascinano acciacchi da qualche tempo, Frinzi si è fermato ieri e poi abbiamo Fasolo squalificato. In compenso recuperiamo pienamente Mimmo Danti che per noi è un elemento molto importante".

Conclude poi: "Storicamente non ho mai diramato una vera e propria lista di convocati, non è nella nostra filosofia. Per me sono sempre tutti convocati. Da quest'anno però cambieremo qualcosa. Coloro che non potranno scendere in campo sceglieranno liberamente se venire con noi in trasferta o se rimanere a casa. Detto questo continuerò a non diramare una lista ufficiale di convocati".