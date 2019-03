© foto di Flavio Mazzoleni

Al termine del match con la Vis Pesaro il presidente-allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco ha ripercorso le tappe della sua lunghissima militanza nel club fissando un obiettivo particolare: "Siamo partiti dalla Terza Categoria siamo stati promossi e poi siamo rimasti quattro anni in Seconda Categoria. Nel 1986-87 fummo promossi in Prima Categoria, nel 1990-91 salimmo in Promozione dove rimanemmo nove anni, nel 1999-2000 ecco l’Eccellenza per sei anni, nel 2005-2006 ecco la Serie D. Nel 2012-2013 fummo promossi in C2, l’anno che retrocedevano nove squadre. Siamo retrocessi con 44 punti, mai successo nella storia del calcio italiano che con un punteggio simile si venisse retrocessi. Siamo stati sfigati. Punto a battere il record mondiale di Guy Roux, che ha 44 anni di militanza sulla stessa panchina dell’Auxerre, dal 1961 al 2005. Me ne mancano sette di anni. Se invece si parlano di anni consecutivi, me ne mancano cinque, in quel caso in testa ci sarebbe Willie Maley con 42. Come numero di partite invece sono nettamente in testa, c’è pure di mezzo la guerra: hanno allenato durante la guerra? In Italia dietro di me c’è Cesare Albè, tredicesimo". Lo riporta trivenetogoal.it.