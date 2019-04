Virtus Verona, Fresco sicuro: “Dionisi farà tanta strada"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Flavio Mazzoleni

Virtus Verona che si prepara ad una doppia sfida contro due squadre romagnole, l'Imolese ed il Ravenna. Domani alle 20:30 al “Gavagnin-Nocini” arriva la grande rivelazione di questo campionato, ovvero l'Imolese di mister Dionisi, quarta in graduatoria a quota 53. Ecco come il tecnico della Virtus Verona, Luigi Fresco, ha presentato la sfida ai canali ufficiali della società rossoblu:

“Quella di domani e quella di domenica prossima contro il Ravenna sono due partite fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo. Affrontiamo squadre molto forti ma è pur vero che anche noi stiamo benissimo. Non faccio pronostici, dico che nelle prossime cinque partite servirà fare punti, uno va bene, tre sicuramente meglio”.

Fresco commenta così l'avversario di turno, l'Imolese: “Sicuramente la grande rivelazione di questo campionato. Giocano un grande calcio, merito di un allenatore che sicuramente farà tanta strada. De Marchi? Sono felicissimo del campionato che sta disputando, gli faccio i miei complimenti adesso ma lo farò anche domani di persona appena lo vedrò. Sarà bello rivederlo al Gavagnin-Nocini, lui che è stato un elemento determinante per la vittoria dello scorso campionato”.

Capitolo formazione per chiudere: “Ci sono un po' tutti. Mancano giusto Cattivera e Merci, recuperiamo Polverini, che sette giorni fa era stato frenato dalla febbre. Sulla formazione ho poco da dire, quando si vince non ha senso cambiare le cose. Andiamo avanti per la nostra strada”.