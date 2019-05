Virtus Verona, Fresco: "Vietato fare calcoli, vogliamo i tre punti"

© foto di Flavio Mazzoleni

Domani sfida play out tra Virtus Verona e Rimini. In conferenza stampa il mister dei padroni di casa Luigi Fresco ha analizzato l'ormai prossima sfida. Ecco le sue parole:

"Vietato fare calcoli, l'obiettivo è conquistare la vittoria". La vigilia di Luigi Fresco ruota attorno a questo concetto. Virtus Verona - Rimini, in programma domani allo stadio Gavagnin - Nocini (fischio d'inizio ore 16.00) apre la doppia sfida Play Out che mette in palio la salvezza nel campionato di serie C, girone B.

"Commetteremmo un errore nel ripensare a quanto successo due mesi fa nella partita di campionato vinta da noi 3-0" ha sottolineato Fresco, "l'attualità si presenta molto diversa, sia per quanto riguarda la nostra squadra che il Rimini. Sono una squadra molto esperta a partire dall'allenatore, Mario Petrone, mio amico".

Che partita si aspetta Luigi Fresco: "Dovremo solo pensare a vincere, anche 1-0. Per noi sarà fondamentale iniziare la serie con una vittoria. E' vero, c'è anche il ritorno tra sette giorni a Rimini ma non dobbiamo fare calcoli sulla lunga distanza. Del resto la posizione di classifica ci impone un risultato su due, ma forse per quelle che sono le nostre caratteristiche è meglio così".

Capitolo formazione: "La domenica di riposo ci ha permesso di recuperare anche gli acciaccati a partire da Giacomel e Danti. Ho tutti a disposizione tranne N'Ze. Abbiamo ritrovato una buona condizione dal punto di vista fisico ma sarà importante soprattutto l'aspetto mentale. Dal punto di vista tattico non snatureremo il lavoro fatto negli ultimi mesi. Il modulo sarà lo stesso, gli uomini anche probabilmente. Giocheremo in uno stadio pieno, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi oltre che a noi stessi".