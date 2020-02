Fonte: Tuttoc.com

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Rinnovo importante in casa Virtus Verona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è stato raggiunto un accordo per il prolungamento di Riccardo Cazzola, centrocampista classe '84, 22 presenze e 4 reti in questo campionato con gli scaligeri, che ha firmato per un altro anno. A breve l'ufficialità.