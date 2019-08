© foto di Flavio Mazzoleni

Dopo Arturo Lupoli la Virtus Verona si rinforza con un altro attaccante ex Fermana. Si tratta di Victor Da Silva, brasiliano classe ‘95 attualmente svincolato. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it la trattativa sarebbe in via di definizione e mancherebbero ormai solo le firme per l’ufficialità.