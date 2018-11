Virtus Verona, per l'attacco il sogno è Maistrello

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Virtus Verona ha un sogno nel cassetto per rinforzare l’attacco a gennaio: Si tratta di Tommy Maistrello, centravanti classe ‘93 attualmente in forza al LR Vicenza Virtus. Il club biancorosso a gennaio probabilmente cercherà una sistemazione all’attaccante con gli scaligeri, sempre alla caccia di una prima punta, che potrebbero muoversi per portarlo in rossoblù come riferisce Trivenetogoal.it.