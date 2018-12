© foto di Alessandro Brunelli

Il sogno per l’attacco della Virtus Verona è Tommy Maistrello, in uscita dal LR Vicenza Virtus. Ma per portare in rossoblù l’attaccante classe ‘93 non sarà facile vista la concorrenza di un altro club di Serie C come l’Albissola anch’egli alla caccia di rinforzi per mantenere una categoria conquistata pochi mesi fa.