Virtus Verona, riammissione vicina: presentata domanda di iscrizione in C

© foto di Flavio Mazzoleni

"La Virtus Verona comunica di aver depositato tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione al campionato di serie C 2019/2020": questo il comunicato apparso sul sito della VirtusVecomp Verona, ormai certa della riammissione in categoria.

Il club veneto, a margine della passata stagione, era retrocesso in D dopo aver perso il playout contro il Rimini.