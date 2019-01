Virtus Verona, Santuari ai saluti: domani la rescissione

Fonte: TuttoC.com

© foto di Flavio Mazzoleni

Nicolas Santuari, centrocampista classe '91, saluterà la Virtus Verona in questa finestra di mercato. Dopo aver collezionato sei gettoni con i rossoblù nella prima parte di campionato, già domani dovrebbe firmare la rescissione del contratto con il club veneto. Per poi spostarsi in serie D dove le richieste non mancano.