Vlado Borozan, direttore sportivo della Vis Pesaro, non ha nascosto la sua rabbia dopo il ko subito in casa contro la Triestina: “Sono orgoglioso dello staff tecnico e dei miei giocatori. Fiero perché se i grandi poteri devono fare certe porcate per batterci... Noi siamo una piccola realtà ma evidentemente non andiamo bene a qualcuno perché siamo troppo bravi. Forse si pensa che parlavamo di salvezza perché volevamo nascondere un altro interno, ma l’Italia purtroppo è gravemente malata: non permette al bene di emergere”, le sue parole riprese da TuttoC.com.