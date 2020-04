Vis Pesaro, Borozan: "Non ci sono i presupposti per ripartire. Ma serve salvare la Serie C"

vedi letture

Intervistato da TuttoC.com Vlado Borozan, direttore sportivo della Vis Pesaro, ha parlato delle difficoltà di riprendere in campionato nella terza serie: “Per me in questo momento la ripresa significa tornare alla normalità, tornare a guardare un telegiornale che non apre con la notizia del numero dei morti. Per me la ripresa è questo, il resto verrà dopo. Il calcio è gioia e condivisione, senza tifosi non è calcio e sono tutte cose che sono legate ad un'eventuale ripresa. Si potrà fare soltanto quando la sicurezza per quelli che partecipano sarà garantita. La Serie C in questo momento non ha possibilità di ripartire, basta sentire i presidenti. Oggi c'è da pensare di come aiutare il mondo del calcio a non scomparire perché il calcio italiano non può esistere senza la Lega Pro. - continua Borozan parlando del nodo stipendi - Oggi la Vis Pesaro è una società virtuosa che ha pagato fino all'ultimo euro, ha una grande proprietà che dal primo giorno sta portando avanti questo progetto nel migliore dei modi. Intendiamo gestire questa problematica al meglio tutelando i nostri tesserati, non faremo il circo. Cercheremo di tutelare tutti quelli che hanno bisogno, la proprietà farà tutto il possibile per proteggere ogni euro degli stipendi dei nostri calciatori".