Vis Pesaro, Borozan punta in alto: "Serie B? Nessuno può vietarci di sognare"

Il direttore generale della Vis Pesaro Vlado Borozan ha annunciato di voler sognare in grande nella prossima stagione: “La Vis vuole di più dopo due anni in cui abbiamo dichiarato di voler mantenere la categoria e con l’arrivo della nuova proprietà di Mauro Bosco abbiamo deciso di alzare l’asticella. - continua il dirigente a TVRS - Siamo umilmente ambiziosi, vogliamo far parte della colonna sinistra e portare il club dove non è mai stato in 100 anni di storia. Serie B? Nessuno può vietarci di sognare, anche se l’obiettivo è impegnativo e tutto deve filare alla perfezione. Ma noi vogliamo provarci, poi vediamo come va”.