Vis Pesaro, Bosco: "Sarei perplesso se venisse ignorato il nostro pensiero sulla ripresa"

Il presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco intervistato dal Corriere Adriatico si è detto sorpreso dalle voci che vorrebbero la Serie C pronta a ripartire nonostante il voto contrario espresso dall'Assemblea di Lega pochi giorni fa: “Non è cambiato nulla, il nostro indirizzo è stato espresso in quella sede anche se sappiamo di far parte di un sistema e che la decisione definitiva spetta al Consiglio Federale. Se fosse ignorato il nostro pensiero sarei perplesso. Costi e logistica dei protocolli non ce li possiamo permettere".