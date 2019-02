© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Vis Pesaro non riesce a strappare punti alla Virtus Lanerossi Vicenza. Il 2-1 finale in favore dei veneti lascia a bocca asciutta il tecnico Leonardo Colucci che in sala stampa comunque elogia l’atteggiamento dei suoi: “Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita e raccogliamo zero – riporta TrivenetoGoal - Dispiace e c’è rammarico, perché abbiamo creato anche qualche occasione, purtroppo abbiamo pagato qualche errore, soprattutto in occasione del primo gol. Non ho visto il divario che si ipotizzava a inizio stagione fra noi e il Vicenza, ma dobbiamo accettare la sconfitta e guardare avanti”.