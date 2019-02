Vis Pesaro, Colucci: "In questo momento veniamo puniti al primo errore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta contro l'Imolese, il tecnico della Vis Pesaro Leonardo Colucci ha commentato: "In questo momento veniamo puniti al primo errore e poi facciamo fatica a creare azioni anche individuali, tranne in rare occasioni. Capisco anche i ragazzi, che vanno giù mentalmente quando prendono gol, anche se non dovrebbe accadere. Ora dobbiamo cambiare qualcosa, vedremo. Mi auguro di recuperare qualche giocatore. Io continuo a lavorare a testa bassa, si è in discussione quando si vince, figuriamoci quando si perde. Anche i ragazzi devono iniziare a capire che si gioca per i tre punti, non è che se vinci o perdi dopo ti vai a mangiare la pizza. Vale per tutti, giovani e vecchi. Per quanto riguarda il gol dobbiamo stare più attenti sulla marcatura, il mio difensore ha detto che la palla gli è passata sopra la testa di 3 centimetri ma il calcio è anche questo. Capisco anche l'amarezza dei tifosi, ci hanno incitato dal 1' al 95' poi, al triplice fischio, è giusto contestare. Anche i ragazzi devono capire che i tifosi si arrabbiano, che il gioco si fa duro ed i 3 punti sono vitali. Purtroppo Briganti ha avuto un problema nella rifinitura e abbiamo messo Paoli dietro, che ha fatto benissimo, però abbiamo pagato qualcosa in mediana".